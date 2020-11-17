  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu: 2 - Bandırmaspor: 0 MAÇ SONUCU

: 2 - Bandırmaspor: 0 MAÇ SONUCU

1'inci Lig'in 8'inci hafta erteleme maçında evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. 'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Altınordu'nun gollerini 27'nci dakikada , 45'inci dakikada Metehan attı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 17 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselirken, Bandırma ekibi 5 puanla 15'inci sırada kaldı.

Altınordu: 2 - Bandırmaspor: 0 MAÇ SONUCU

17.11.2020, 15:55

27'nci dakikada Altınordu öne geçti. Soldan Metehan'ın yerden ortasında Burak topu arka direkteki Yusuf Can'a aktardı. Yusuf Can'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

35'inci dakikada konuk ekipten Del Valle'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

45'inci dakikada soldan çalımlarla Bandırmaspor ceza sahasına giren Metehan, düzgün bir vuruşla kaleci Kurtuluş'u kapattığı köşeden avladı: 2-0.



60'ıncı dakikada Bandırmaspor'dan Ba uzak mesafeden şansını denedi, kaleci Erhan topa iki hamlede sahip oldu.

68'inci dakikada sağdan Orhan kesti, Del Valle'nin kafa şutunda kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu.

75'inci dakikada Muzaffer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. Altınordu maçı 2-1 kazandı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu: 2 - Bandırmaspor: 0 MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA