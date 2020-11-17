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Altınordu: 2 - Bandırmaspor: 0 MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 8'inci hafta erteleme maçında Altınordu evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Altınordu'nun gollerini 27'nci dakikada Yusuf Can, 45'inci dakikada Metehan attı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 17 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselirken, Bandırma ekibi 5 puanla 15'inci sırada kaldı.

17.11.2020, 15:55