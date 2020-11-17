Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Altınordu - Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları merakla araştırılıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç için heyecan dorukta. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak. İşte Altınordu - Bandırmaspor maçı ile ilgili detaylar...

ALTINORDU - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Altınordu - Bandırmaspor maçı saat 13.30'da başlayacak. 8'inci hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek.

İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim'de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.

Altınordu - Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig maçıBein Sports Max 1, TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak.

ALTINORDU

Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Can, Ufuk, Furkan Çil, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli