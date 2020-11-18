Altınordu hedefe koşuyor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçında Altınordu, Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler 17 puana ulaşıp 3.'lüğe yükseldi. Maçın 27. dakikasında soldan Metehan'ın yerden ortasında Burak topu arka direkteki Yusuf Can'a aktardı. Yusuf Can'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 35'te Del Valle'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti. 45'te soldan Metehan ceza sahasına girdi. Yerden şutunda kaleci Kurtuluş'un kapattığı köşeden top ağralara gitti: 2-0.



KALECİ ERHAN GEÇİT VERMEDİ

60'da Ba'nın sert şutunda kaleci Erhan topa iki hamlede sahip oldu. 68'de sağdan Orhan kesti, Del Valle'nin kafa şutunda kaleci Erhan üzerine gelen topa sahip oldu. 75'te Muzaffer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. Altınordu karşılaşmayı 2-0 kazandı.



YUSUF CAN İLK GOLÜNÜ ATTI

ALTINORDU'NUN bu sezon vitrine çıkardığı genç Yusuf Can Esendemir bu sezon A Takım formasıyla ilk golünü kaydetti. 19 yaşındaki yıldız bu sezon 4 karşılaşmada şans buldu. Genç oyuncunun yükselen performansı teknik heyeti mutlu etti. Enis Destan'da dün Bandırma önünde A Takım'da ilk asistini yaptı.