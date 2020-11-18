Yenilmezlik serisi devam

ALTINORDU son 4 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-lacivertliler oynadığı son 4 lig müsabakasında sahasında Altay'ı 2-1, Bandırmaspor'u da 2-0'la geçti. İzmir temsilcisi deplasmanda ise Ümraniyespor ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan kırmızı lacivertliler zirve yarışındaki iddiasını gösterdi. Maçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Altınordu FK CEO'su Barış Orhunbilge ile birlikte izledi.