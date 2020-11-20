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Altınordu’da sakatlık kabusu

Kırmızı-lacivertli ekipte Yiğit ile Emre’nin sakatlıkları can sıktı.

Altınordu’da sakatlık kabusu
Giriş Tarihi: 20.11.2020

TFF 1. Lig'de 3. sıraya yükselen Altınordu'ya sakat iki oyuncusundan kötü haber geldi. İzmir ekibinin salı günü evinde Bandırmaspor'u 2-0 mağlup ettiği erteleme maçından önce idmanda sakatlanan iki isimden sol kanat Yiğit Emre Çeltik'in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve birinci derece yırtık, sağ bek Emre Nefiz'in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında birinci derece yırtık tespit edildi. Tedavileri başlayan iki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor'la oynayacağı kritik maça odaklanan İzmir temsilcisi, kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbul ekibini yenerek iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

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