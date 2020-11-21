İstanbulspor'u yenen Altınordu zirveye çıktı!

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta mücadelesinde zirve yarışı veren iki takımdan Altınordu evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Müsabakadaki tek golü ev sahibi ekip adına 4'üncü dakikada Furkan Çil kaydetti.

Bu sonuçla iç sahada 4'te 4 yapan Altınordu 20 puana ulaşırken, İstanbulspor 17 puanda kaldı.

İzmir ekibinde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu ve Ahmet Dereli'nin yanı sıra koronavirüsten kurtulan ancak antrenman eksiği olan Oğulcan Ülgün kadroda yer almadı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik heyetten 2, destek ekibinden de 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

4'üncü dakikada Altınordu öne geçti. Ev sahibi ekipten Furkan Çil, orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girerek yerden bir vuruşla kaleci Alperen'i avladı: 1-0.

13'üncü dakikada konuk ekipten Levent'in sert şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

16'ncı dakikada İstanbulsporlu Ali'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

36'ncı dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Abazaj'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada İstanbulsporlu Egehan'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasında toplu buluşan Diouf sağdan ceza sahasına girip vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

55'inci dakikada Altınordu ikinci gole yaklaştı. Orta sahada Muzaffer'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Alper'in vuruşunda top çataldan döndü.

62'nci dakikada Melih'in ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali Dere rakibinden sıyrılıp vurdu kaleci Erhan topu kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Burak'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti. Altınordu maçı 1-0 kazandı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+1 Burak İnce), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Oğuzhan Akgün (Dk. 46 Alper Tursun), Muzaffer Kocaer (Dk. 90+4 Yiğithan Güveli), Enis Destan (Dk. 76 Hüsamettin Yener)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 86 İbrahim Yılmaz), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 61 Atchom), Wellington, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 46 Berkay Görmez), Rroca, Issah (Dk. 29 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Ali Dere), Onur Ergün, Papa Diouf

Gol: Dk. 4 Furkan Çil (Altınordu)

HÜSEYİN EROĞLU: "BİZİM İÇİN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor ve Altınordu'nun lige futbol anlamında doğruları yapmaya çalışan iki takım olduğunu söyleyerek, "Bugün rakibimize göre taktiksel anlamda hazırlanmıştık. Pas oyununu ve topa sahip olma oyununu iyi oynayan İstanbulspor karşısında biraz daha beklemeyi tercih ettik. Alanları daraltarak kazanacağımız toplarla gol bulmak istedik. Maçın hemen başında da bunu değerlendirdik. Maç daha çok İstanbulspor'un kontrolünde geçti gibi görünse de pozisyon zenginliği anlamında bize karşı etkili olamadılar. Oyunu iyi daralttığımız için rakibimiz duran toplarla gelmeye çalıştı. Bizim için kazanmak önemliydi. Aldığımız 3 puan önümüzdeki haftalara daha moral, motivasyon anlamında bakmamız açısında çok önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Ligin henüz 10. haftasındayız, bu süreçte çok zorlu maçlar olacak" dedi.

ORHAN ÇIKIRIKÇI: "MAĞLUBİYETİ TELAFİ ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise oyunun başında istemedikleri bir şekilde gol yediklerini belirterek, "Golden sonra oyunun hakimiyetini elimize aldık. 90 dakika top bizde kaldı. Daha çok pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Buradan 1-0 mağlubiyetle ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu mağlubiyeti telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.