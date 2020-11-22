Harikasın Altınordu

TFF 1. Lig'de Türk ve altyapı patentli oyuncularıyla mücadele eden Altınordu dün kendi sahasında İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 20'ye çıkarmayı başardı. Kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisi maç fazlasıyla TFF Birinci Lig'in liderliğine yükseldi. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında orta sahadan hareketlenen Furkan Çil, Wellington ve Cihat Çelik'in baskısına rağmen sağ çaprazdan ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup yerden uzak direğe vurmayı başardı: 1-0. 13. dakikada Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında havada yön değiştiren top kaleye yöneldi, Erhan Erentürk son anda uzanıp meşin yuvarlağı üstten kornere attı. 16'da Ali Yaşar ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu, top yan ağlara çarpıp auta gitti. 36'da Abazai'nin şutunda Erhan gole izin vermedi.

ALPER DİREĞİ GEÇEMEDİ

53. dakikada Diouf sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top yan ağlarda kaldı. 55'te Muzaffer Kocaer araya oynadı, Alper Tursun hızlı çıkıp topu kontrol eder etmez vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 62'de Ali Dere ceza sahası sağ çaprazın çok sert vurdu, Erhan Erentürk sol eline çarpıp havalanan topu filelere doğru giderken bu kez havada sağ eliyle tokatlayıp kornere attı. Maçı Altınordu 1-0 kazandı ve maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Altınordu'nun altyapısından yetişen ve İstanbulspor'a transfer olan Berkay Görmez ile Egehan Gök dün yetiştikleri kulübe karşı ilk kez rakip oldu. İki genç oyuncu oyuna sonradan da- hil olarak kırmızı-lacivertlilere karşı forma giydi. Öte yandan geçen sezon Altınordu'da oynayan kiralık olarak görev yapan Ali Yaşar ve geçmiş geçİbrahim Yılmaz da dün İstanbulspor İbrahim miş yıllarda İzmir ekibinde top koşturan formasıyla eski kulüplerine rakip oldu.