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ilk kez zirvede

1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen , 7 sezondur yer aldığı ligde ilk kez zirvenin sahibi oldu.

Altınordu ilk kez zirvede

23.11.2020, 13:19

Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan İzmir temsilcisi, şimdiye kadar sadece evinde Bursaspor'a 2-0, deplasmanda ise Adanaspor'a 5-2 yenildi. Menemenspor (D), Ankaraspor ve Bandırmaspor'u 2-0, Boluspor (D) ve Altay'ı 2-1, İstanbulspor'u ise 1-0'lık skorla dize getiren kırmızı-lacivertliler, Ümraniyespor (D) ve Samsunspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. Altınordu 15 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 11 gol gördü.

Geçen sezon ilk 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alarak 6 puanla 17'nci basamakta yer alan Altınordu ilk yarıyı 18, sezonu ise 37 puanla 14'üncü sırada tamamlamıştı. Bu sezon şimdiden 20 puan toplayan İzmir ekibi, iyi bir başlangıç yaptığı 2020-21 sezonu sonunda Süper Lig'e hedefine ulaşmak istiyor. Öte yandan ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesi çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorumspor'u konuk edecek Altınordu'da koronavirüse yakalanan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli ile sakatlıkları bulunan Yiğit Emre ve Emre Nefiz forma giyemeyecek.

DHA

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