Altınordu bir ilki başardı

TFF 1. Lig'de 7. sezonunu geçiren Altınordu, ilk defa liderlik koltuğuna oturdu. İzmir ekibi evinde oynadığı maçta İstanbulspor'u 1-0 yenerken, rakibi Tuzlaspor'un da Bandırmaspor'a 6-0 yenilmesinin ardından zirvenin yeni sahibi oldu. İzmir temsilcisi, birer maç eksiği bulunan Adana Demirspor ve Tuzlaspor'un 2, İstanbulspor'un da 3 puan önünde bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, iç sahada da rakiplerine şans tanımıyor. Evindeki performansıyla da lider durumda yer alan kırmızı-lacivertliler, şu ana kadar topladığı 20 puanın 12'sini iç saha maçlarında elde etti. Sahasında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan İzmir temsilcisi, sadece ligin 2. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti. Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında ise deplasmanda Eskişehirspor'la oynayacak.

İZMİR EKİBİNDE 5 EKSİK VAR

Ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı öncesi yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorumspor'u konuk edecek Altınordu'da korona virüse yakalanan Muhammed, Metehan ve Ahmet Dereli ile sakatlıkları bulunan Yiğit Emre ve Emre Nefiz forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hem kupada hem de ligde yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.