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Haberler Altınordu Altınordu kupada hükmen kazanacak

kupada hükmen kazanacak

4'üncü Eleme Turu'nda yarın evinde FK ile karşılaşması gereken , koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak.

Altınordu kupada hükmen kazanacak

24.11.2020, 16:03

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor

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