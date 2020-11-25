Altınordu kupada hükmen turladı

Altınordu'nun bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Bornova'da ağırlayacağı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Çorum FK sahaya çıkamayacağını açıkladı. Çorum ekibinde 24 futbolcunun 17'sinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Altınordu maç yapmadan adını bir üst tura yazdırmış oldu.