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kupada hükmen turladı

Altınordu kupada hükmen turladı
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Altınordu'nun bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Bornova'da ağırlayacağı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Çorum FK sahaya çıkamayacağını açıkladı. Çorum ekibinde 24 futbolcunun 17'sinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Altınordu maç yapmadan adını bir üst tura yazdırmış oldu.

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