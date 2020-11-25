Altınordu'nun bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Bornova'da ağırlayacağı Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Çorum FK sahaya çıkamayacağını açıkladı. Çorum ekibinde 24 futbolcunun 17'sinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Altınordu maç yapmadan adını bir üst tura yazdırmış oldu.
Altınordu kupada hükmen turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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