Sonu Süper olsun

TFF 1. Lig'de 7. sezonunu geçiren Altınordu'da yüzler gülüyor. Kırmızı-lacivertliler uzun süredir mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk kez liderlik koltuğuna çıkmayı başardı. İzmir temsilcisi 10 maçta topladığı 20 puanla, 18 puana sahip Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor'un önünde zirveye kuruldu. Hem yarışıp hem de genç futbolcu yetiştirme misyonuyla mücadele eden Altınordu bundan önceki sezonlarda 4 kez Play-Off'a kalmayı son anda kaçırmıştı. Altyapıdan gençler ve Türk oyuncularla mücadele eden, kadrosunda yabancı oyuncu oynatmayan kırmızı-lacivertliler, maddi olarak kendisinden daha fazla bütçeye sahip kulüplerle yıllardır korakor bir mücadele veriyor. Bu sezon başında hedeflerinin Play-Off olduğunu açıklayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bulunduğumuz yeri korumak ve kalıcı olmak istiyoruz. Bu başarı sistemli çalışmanın ürünü. Aynı ciddiyet ve disiplinle çalışacağız" dedi.