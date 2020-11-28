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Lider Altınordu’da 9 oyuncusu eksik

Lider Altınordu’da 9 oyuncusu eksik
Giriş Tarihi: 28.11.2020

TFF Birinci Lig'de 20 puanla lider durumda bulunan Altınordu yarın oynayacağı Eskişehir maçı öncesi teknik heyet kadro kurmakta zorlanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte kritik deplasman öncesi 9 oyuncusu forma giyemeyecek. İzmir ekibinde üç futbolcusunun korona virüs tedavileri devam ediyor. Kovid-19'u atlatan ve sağlıklarına kavuşan Muhammed, Ahmet Dereli ve Metehan ise hazır olmadıkları için forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Emre Nefiz, Emre Çeltik ile sarı kart cezalısı Muzaffer de forma giyemeyecek. İzmir ekibinde iyileşen Oğulcan Ülgün ise takımdaki yerini alabilecek.

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