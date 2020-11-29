  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Eskişehirspor - Altınordu CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

1. Lig'in 11. haftasında sahasında 'yu konuk ediyor. temsilcisi Altınordu topladığı 20 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. Maçın haberimizden takip edebilirsiniz.

Eskişehirspor - Altınordu CANLI ANLATIM

29.11.2020, 16:11

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Altınordu deplasmanda ligin dibine demir atan Eskişehirspor'la karşı karşıya. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 16.00'da başlayan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Muzaffer, sakatlıkları süren Yiğit Emre, Emre Nefiz, koronavirüs test sonuçları negatife dönen ancak idman eksiği olan Metehan, Muhammed ve Ahmet Dereli ile son yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 3 futbolcu kadroda yer almayacak.

İç sahada 4'te 4 yapan kırmızı-lacivertliler, deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde 20 puanı bulunan Altınordu, 1 puanlı rakibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskişehirspor - Altınordu CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA