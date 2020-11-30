Lider esti geçti

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Altınordu, deplasmanda Eksişehirspor'u 2-0 yenerek 23 puana ulaştı. Zirvedeki yerini kordu. Maçın 7. dakikasında Ufuk Budak ceza sahası sol çaprazından vurdu, kaleciden seken nen topa Alper Tursun yetişemedi savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 20'de yayın üzerinde topla buluşan Burak İnce rakibinden şık bir çalımla kurtulup sağa çıkardı, Ahmet İlhan Özek ceza sahasında topa hamle yaptığı anda Bedirhan Altunbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı Ahmet İlhan Özek, kazanılan penaltıyı golle sonuçlandırdı: 0-1.

OĞUZHAN SAHNEYE ÇIKTI

50'de Alper Tursun soldan sıfıra doğru girip ceza sahası ön çizgisine çıkardı, Burak İnce gelişine vurdu, top kalecide kaldı. 65'te Ahmet İlhan sağdan arka direğe müthiş kesti, Oğuzhan bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2. 81'de kaleci Ekrem Kılıçarslan ile ikili diyaloğa giren Ahmet İlhan Özek ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmayı İzmir temsilcisi 2-0 kazanmayı başardı.



EROĞLU'NDAN ZORUNLU DEĞİŞİM

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, karantina süreci biten ve kovid-19 testi negatife dönen Oğulcan'a üç maç aradan sonra yeniden 11'de görev verdi. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammed Mert, Ahmet Dereli, Metehan, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ, sarı kart cezalısı Muzaffer Kocaer, tedavi sakatlıkları devam eden Yiğit Emre Çeltik ile Emre Nefiz kadroya alınmadı.