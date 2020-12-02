Altınordu’nun işi zor

TFF 1. Lig'de zirvedeki yerini korumak isteyen Altınordu, 7 gün içinde birbirinden zorlu üç maça çıkacak. Kırmızı-lacivertliler, 6 Aralık Pazar günü 21 puanla 2. sırada yer alan Ankara ekibi Keçiörengücü ile İzmir'de final maçına çıkacak. En yakın rakibi ile aradaki puan farkını açma fırsatı yakalayan İzmir temsilcisi, 9 Aralık Çarşamba günü ise hafta içi mesaisinde 18 puanla 4. sırada yer alan Adana Demir'e konuk olacak.



AKİGO'YU AĞIRLAYACAK KIRMIZI-LACİVERTLİLERİN

13 Aralık'ta ise Ege derbisinde ligde orta sıralarda bulunan Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak. İzmir ekibinin kısa süre içinde oynayacağı bu üç maç Süper Lig yolundaki kaderini önemli oranda şekillendirecek. Ligde 23 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, Başkent temsilcisi karşısında sahadan zaferle ayrılması halinde hem zirvedeki yerini koruyacak hem de 21 puanlı en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını açmış olacak. İç sahada oynadığı son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, 2'de 2 yapan Keçiörengücü'nün serisini sonlandırmaya çalışacak.

BURAK HAKERLER