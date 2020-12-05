Altınordu’da Ahmet üzgün

TFF 1. Lig lideri Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek, pazar günü en yakın rakipleri Keçiörengücü ile iç sahada oynayacakları maçta forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi. Ahmet, "İnanılmaz üzüntülüyüm. Böyle zorluk derecesi yüksek karşılaşmaları severim açıkçası. Ama ben olmasam bile takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Biz sistem takımıyız. Kişi önemli değil, sistem önemli. O sistemi en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarım tamamlıyor. Ben olmasam da maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum" dedi.