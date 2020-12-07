Altınordu 0-2 zirveyi kaptırdı

TFF 1. Lig'de son iki haftadır liderlik koltuğunda oturan Altınordu sahasında en yakın rakibi Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi. Kırmızı-lacivertliler bu sonuçla 23 puanda kaldı. Başkent ekibi 24 puanla liderliğe yükseldi. İzmir ekibinin 6 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında Burak'ın soldan kullandığı köşe atışında Ön direkte Ahmet Dereli'nin kafasından seken topu arka direkte Alper kafayla tamamladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 24'te Barış, ceza sahasında Furkan Metin'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak takımını öne geçirdi: 0-1.

BURAK SKORU BELİRLEDİ

57. dakikada sağdan Cem'in ortasında topla buluşan Burak, ceza sahasına girip savunmayı ekarte ederek sert bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 0-2. 67. dakikada Manaj uzak mesafeden vurdu, kaleci Erhan uzanarak topu kornere çeldi. 72. dakikada Metehan'ın soldan kullandığı kornerde arka direkte Oğuzhan kafayı vurdu, kaleci Metin son anda topu kornere tokatladı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Keçiörengücü 2-0 kazandı ve yeni lider oldu.



SERİ SONA ERDİ

ALTINORDU'NUN ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona buldu. En son deplasmanda 17 Ekim'de Adanspor'a yenilmişti. O maçtan sonra 4 galibiyet ve 2 beraberlikte sahadan ayrılmıştı. İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, altyapıdan Furkan Metin, Yusuf Can, Oğulcan Ülgün ve Burak İnce'yi 11'de görevlendirdi.