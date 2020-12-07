Taraftardan videolu destek

ALTINORDU taraftarı, takım için bir klip hazırlayarak maçtan önce büyük bir sürpriz yaptı. 7'den 77'ye onlarca Altınordu sevdalısının başarı mesajlarını içeren klip, futbolcular sahaya indiğinde statdaki led ekrandan yayınlandı. Herkes, klibi büyük bir ilgi ve beğeniyle izledi. Oyuncular duygu dolu anla yaşadı.