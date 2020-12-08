Altınordu’nun canı sıkıldı

TFF 1. Lig'de liderliği evinde 2-0 mağlup olduğu Ankara Keçiörengücü'ne kaptıran Altınordu'nun canı iyice sıkıldı. İzmir ekibinin zirve keyfi sadece 2 hafta sürdü. Ligde 10. ve 11. haftaları liderlik koltuğunda geçiren kırmızı-lacivertliler, 12. haftada 2. sıraya geriledi. Başkent temsilcisi karşısında bir türlü ritim yakalayamadıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz karşısında girdiğimiz 12 pozisyonu değerlendiremedik. Sonra Keçiörengücü'nün direnci daha da arttı. Bizim için de kötü bir sonuç oldu. Süreçte bunlar yaşanacak, mağlubiyetler de olacak. Bir an önce toparlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

MAÇTA RİTMİMİZ BOZULDU

Ankara Keçiörengücü karşısında ritmi bir türlü yakalayamadıklarını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: "Karşılaşmada faullerin çok olması ve oyunun sık sık durması bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarı baskıyı en iyi şekilde yapıp rakibin dengesini bozmak için değişiklikler yaptık ama karşılığını bir türlü alamadık. Yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağız. Yine çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Daha dikkatli olup kaybettiğimiz puanı telafi etmek istiyoruz. İzmir'e gabiyetle döneceğiz. Zirve yarışında daha fazla yara almak istemiyoruz."



SERİ SONA ERDİ

ÜST üste aldığı 3 galibiyetin ardından Başkent ekibi Keçiörengücü'ne yenilerek 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Altınordu'nun 6 haftalık yenilmezlik serisi son buldu. İç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren kırmızı- lacivertlilerin, 3 haftalık gol yememe serisi de mağlubiyetle bozuldu. İzmir temsilcisi bu sezon 2. haftada iç sahada 2-0 kaybettiği Bursaspor maçının ardından ilk kez rakip filelere gol gönderemedi.