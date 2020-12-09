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’ya sert rakip

Zirve yarışı veren ekibi bugün 16.00’da ’e konuk olacak. Kritik karşılaşmayı yönetecek.

Altınordu’ya sert rakip
Giriş Tarihi: 9.12.2020

TFF 1. Lig'de son maçında Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek liderlikten inen Altınordu bugün deplasmanda zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maçta hakem Turgut Doman düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. İzmir ekibi 11 maçta topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alırken Adana temsilcisi 10 karşılaşmada kazandığı 21 puanla 4. basamakta yer alıyor. Kırmızı- lacivertli ekipte kart cezası biten Ahmet İlhan takımdaki yerini alabilecek. Sakatlıkları devam eden Emre Nefiz ve Emre Çeltik ise forma giyemeyecek. İki köklü kulüp bugün 31. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 30 mücadelenin 13'ünü Adana Demir kazandı. 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken 6 maçı Altınordu kazandı.

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