Kadroya genç takviye

ALTINORDU'DA Kovid-19 bulguları negatife dönen Enis Destan ve Hüseyin Altuğ Taş henüz hazır olmadıkları, Emre Nefiz ile Yiğit Emre Çeltik de tedavi süreçleri devam etmesi nedeniyle dünkü mücadelenin kadrosunda yer alamadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli Furkan Metin, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir ve Oğulcan Ülgün'ü 11'de görevlendirirken, kadroya ise toplam 7 genç dahil edildi. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezasını tamamlayan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek de yeniden 11'de forma giydi. Ev sahibi Adana Demirspor sahaya üzerinde "No To Racism - Respect" yazılı tişörtle sahaya çıktı ve dün akşam Paris Saint Germain - Başakşehir maçında Webo'ya yapılan ırkçı söylemi protesto etti. Her iki takımın teknik direktörleri de maçtan önce ırkçılığa tepki gösteren açıklamalar yaptılar ve yaşaKAVÇAK nanları kınadılar.