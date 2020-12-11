Altınordu’da işler yolunda

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da kritik deplasmandan alınan 1 puan moralleri yerine getirdi. İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu, kısa süre önce Keçiörengücü önünde alınan mağlubiyetin ardından zirveye oynayan ve hücum gücü yüksek bir takıma karşı mücadele etmenin kolay olmadığını belirtti. Eroğlu, "Kazandığımız topları daha iyi kullanabilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik. Puan kazanmaya geldik tabii ki ama bizim için bir puan da önemli. Çünkü baktığınızda rakibinizle deplasmanda oynuyorsunuz" diye konuştu.

METEHAN FIRTINASI ESİYOR

Kırmızı-lacivertli ekibe geçen sezonun devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu fırtınası esiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon görev yaptığı 11 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu zorlu Adana Demirspor deplasmanında da takımının tek golüne imza attı. Metehan Mimaroğlu geçen sezonda Altınordu formasıyla 17 maçta 4 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı oyuncu bu sezon 13. haftada geçen sezon attığı gol sayısına ulaştı.