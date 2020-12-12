Altınordu’da yoğun tempo

TFF 1. Lig'de 24 puanla zirve yarışının ortağı olan Altınordu 20 gün içinde birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Yoğun tempoda İzmir ekibi 13 Aralık'ta sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. 17 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor deplasmanında ter dökecek. Kırmızı- lacivertliler, 21 Aralık'ta Giresun ve 26 Aralık'ta Tuzlaspor ile dış sahada karşılaşacak. 2 Ocak 2021'de yeni yılın ilk karşılaşmasında ise evinde Balıkesirspor'u konuk edecek. Altınordu bu zorlu seride en az 10 puan kazanmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor.

HEDEF 30 PUAN VE ÜZERİ ALMAK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarıyı 30 puan üzerinde tamamlayıp ikinci yarıya avantajlı şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti. Başarılı teknik adam, "İlk yarı bitine kadar 30 puan bandının üstüne çıkmak istiyoruz. Ligde oynayacağımız 4 kritik maçtan en az 10 puan toplayı hedefliyoruz. Alacağımız her puan ikinci yarı yaşanacak Süper Lig yarışında bize avantaj sağlayacak. Süper Lig hedefine ulaşmak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sezon hedefimiz üst lig" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ