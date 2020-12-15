Altınordu’nun zirve inadı

TFF 1. Lig'de evinde Akhisarspor'u 3-2 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, kendisi gibi 27 puanı bulunan lider Tuzlaspor'un ardından averajla 2. sırayı alarak zirveyi sahipsiz bırakmadı. Ligde üst üste 7. sezonunu geçiren İzmir temsilcisi ilk kez bu kadar iddialı bir görüntü sergilerken, kırmızı-lacivertli takımın yabancı futbolcu oynatmadan gençlerine şans vererek başarı yakalaması futbol kamuoyunun takdirini topladı. Bu sezon ilk kez bir müsabakada 3 gol kaydeden Altınordu'da altyapı patentli ön libero Muzaffer Kocaer ve sağ bek oyuncusu Furkan Metin'in profesyonel kategoride ilk gollerini atması da teknik heyetin göğsünü kabarttı.

KOLAY BİR MAÇ OLMADI

Akhisarspor'un iyi kadrosuna rağmen istediği ritmi yakalayamayan bir takım olduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibin dengesini bozduk, ön alanda baskı yaptık, hücum geçişlerini doğru gerçekleştirdik. Kolay bir maç olmadı. Neredeyse üç günde bir maç oynuyoruz ve herkesin üzerindeki yük artıyor" diye konuştu.