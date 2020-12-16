Abiler dinlenecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın Konyaspor'a konuk olacak Altınordu'da teknik heyet hafta sonu ligde oynayacağı Giresun maçını düşünerek as oyuncularını kafileye dahil etmedi. Kırmızı-lacivertliler de tedavileri süren Oğulcan ve Ufuk ile takım kaptanı stoper Sinan ve Ahmet İlhan Konya'ya götürülmeyecek. İzmir temsilcisi yarın kara yoluyla Konya'ya giderek kupa maçı için kampa girecek.

ZORLU SERİSİ BU HAFTA BAŞLIYOR

Ligde 27 puanı bulunan zirve ortağı Altınordu, ligde ve kupada üst üste 3 zorlu deplasmana çıkacak. Yarın kupada Konya'ya konuk olacak. Cuma günü İzmir'e dönecek kırmızı-lacivertliler, pazartesi günü deplasmanda 1 puan ve 1 basamak altında yer alan Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Altınordu, Giresun deplasmanı için cumartesi günü yola koyulacak. İzmir temsilcisi ligde bir sonraki hafta ise 26 Aralık'ta bu kez aynı puanı paylaştığı lider Tuzlaspor'a konuk olacak.