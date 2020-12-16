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Bucaspor 1928’de iki önemli eksik var

Bucaspor 1928’de iki önemli eksik var
Giriş Tarihi: 16.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928 pazar günü sahasında karşılaşacağı Edirnespor mücadelesi hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kritik maç öncesi iki önemli oyuncu forma giyemeyecek. İzmir ekibinin başarılı forveti Tunç Behram sarı kart cezalısı, omuzundan sakatlığı bulunan Berke de pazar günü görev yapamayacak. Lider Diyarbekirspor'u takibini sürdüren Fırtına'nın başarılı teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "Önemli eksiklerimiz var ancak onların yerine görev alacak arkadaşlara güvenim tam" dedi.

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