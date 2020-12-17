Altınordu’ya sert rakip

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altınordu, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda yenen taraf yoluna devam edecek. İzmir temsilcisinde tedavileri süren Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ufuk, Oğulcan, Furkan Çil ve Metehan forma giyemeyecek.

GENÇLER FORMA GİYECEK

TEKNİK heyet Erhan, Sinan, Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli'yi de kafileye dahil etmedi. İzmir ekibinde genç oyuncular Özgür Deryol, Emre Oymak ve Polat Abay maç kadrosuna alındı.