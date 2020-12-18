Altınordu havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Altınordu, yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maçın 12. dakikasında kaleci Eray Birniçan, Oğuz Kağan Güçtekin'in pasından gelen topu kontrol edemeyince pozisyonu yakından takip eden Enis Destan araya girip vurdu: 0-1. 21'de ceza sahasında topla buluşan Ahmet Karademir, Kahraman Demirtaş'tan sıyrılıp sağ ayağınla sol çaprazdan uzak köşeye vurdu: 1-1.



GOLLER SON 15 DAKİKADA GELDİ

50'de Hüsamettin'in pasında ceza sahası ön çizgisi sol köşesinde topla buluşan Enis Destan çok şık vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı. 75'te Miloseviç araya oynadı. Savunma arkasında topla buluşan Miya vurdu, kaleci Mertcan Dağlı'nın çıkardığı topa Ömer Ali bomboş durumda kafayı vurdu: 2-1. 80'de Ömer Ali Şahiner pasını çıkarttı ve Deni Miloseviç topu boş kaleye gönderdi: 3-1. Maçı Konyaspor 3-1 kazandı.



HÜSEYİN EROĞLU GENÇLERİ GÖRDÜ

ALTINORDU'DA teknik patron Hüseyin Eroğlu, dün kadrosunda yer alan genç isimleri sahaya sürdü. As oyuncularının büyük bir bölümünü İzmir'de bırakan tecrübeli teknik adam, Altınordu Futbol Akademisi'nden Anıl Doyuran, Emre Oymak, Polat Abay'ı sahaya sürdü. Bu gençler kariyerlerinde ilk kez A Takım formasını giydi. Sinan, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli, Ufuk, Erhan, Furkan ve Oğulcan gibi önemli oyuncular kupa sınavında görev yapmadı.



ENİS DESTAN GOLLE DÖNDÜ

Altınordu'nun 18 yaşındaki genç oyuncusu ligde son iki maçta yedek kulübesinde yer alıyordu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç forvet, güçlü rakibine gol atma başarısını gösterdi. Konyaspor filelerini sarsmaya başaran genç oyuncu kupa kariyerindeki de ilk golünü kaydetti. Kırmızı-lacivertli ekibin altyapısında yetişen Enis Destan, ligde şans bulduğu 7 karşılaşmada da 1 gol atma başarısını gösterdi.