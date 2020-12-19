Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çektiği belirtildi.
Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 5 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezon Altınordu forması giyen forvet Yasin Ozan ile 2014-16'da İzmir ekibinin kalesini koruyan Tolgahan Acar ise rakip kadroda yer alıyor.
Öte yandan tedavisi süren Yiğit Emre, Emre Nefiz ve Hüsamettin görev yapamayacak.
DHA
Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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