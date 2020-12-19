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'nun kozu Ahmet İlhan

1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Giresunspor'la karşılaşacak , rakibini eski gol silahı 'le vurmanın planlarını yapıyor.

Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan

19.12.2020, 14:01

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çektiği belirtildi.

Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 5 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezon Altınordu forması giyen forvet Yasin Ozan ile 2014-16'da İzmir ekibinin kalesini koruyan Tolgahan Acar ise rakip kadroda yer alıyor.
Öte yandan tedavisi süren Yiğit Emre, Emre Nefiz ve Hüsamettin görev yapamayacak.

DHA

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