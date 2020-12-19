Yusuf’a dev kanca

Altınordu'da Yusuf Yalçın Arslan, Süper Lig ekiplerini peşine taktı. Kırımı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna Çaykur Rize ve Galatasaray'ın ardından Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir de talip oldu.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da oynayan genç futbolcuyu uzun süreden beri takip ettiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra Başakşehir'in başında bulunan Okan Buruk da yönetimine futbolcunun alınması için rapor verdi. G.Saray ve Başakşehir kulüpleri ocak ayında Yusuf Yalçın için transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın bu teklifler karşısında tavrı ise merak konusu oldu. 2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen savunma oyuncusu tecrübe kazanması için 2017-18 sezonunda Sarıyerspor'a kiralanmış, geçen sezon ise 2. Lig'de hazırlayıcı takım olan Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak görev yapmıştı.



ALTINORDU KUPADA YOK

KONYASPOR'A yenilen Altınordu, yine kupada erken elenmenin üzüntüsünü yaşadı. 2012-13'te Menemenspor'a ilk turda, 2013-14'te Gaziantep FK'ya 3. turda elenen İzmir ekibi, 2014-15'te iki tur geçip gruplara kalmasına rağmen son 16'ya kalamamıştı. 2015-16'da Iğdır Aras'a, 2016-17'de 1922 Konya'ya, 2017-18'de Kars 36, 2018-19'da ise Pendik'e ilk turlarda elenen İzmir ekibi, geçen yıl 5. turda Denizli'ye boyun eğdi.