Altınordu’ya çok sert rakip

TFF Birinci Lig'de liderlik mücadelesi veren Altınordu, bugün deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelede Burak Şeker düdük çalacak. Maç TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Ligde geçen hafta Akhisarspor'u yenerek 27 puana ulaşan İzmir temsilcisi Altınordu, 26 puanlı Karadeniz temsilcisini de mağlup ederek ikide iki yapmayı hedefliyor.



ÜÇ OYUNCU OYNAYAMAYACAK

İzmir temsilcisinde tedavisi süren Hüsamettin, Yiğit Emre ve Emre Nefiz kadroda yer almayacak. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Giresunspor 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Zor bir müsabakaya çıkacağız. Evimize puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. Zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. İyi bir mücadele ile Karadeniz deplasmanından mutlu döneceğiz" diye konuştu.