Altınordu tatsız

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altınordu dün deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-lacivertliler 27 puanda kalarak 4. sıraya geriledi. Maçın 3. dakikasında Mehmet Taş sağdan ceza sahasına ortaladı, Sinan'ın uzaklaştırdığı top yayı üzerine düştü, Caner Hüseyin bağ gelişine vurdu, üstten aut. 7'de Balde soldan sıfıra inip vurdu, kaleci Erhan Erentürk direk dibinden topu kornere attı. 44'te son çizgide Furkan Metin'den topu söken Caner Hüseyin Bağ sağa çıkardı, Jan Nalepa açıyı bulur bulmaz uzak köşeye vurdu, top direkten geri geldi. 62'de ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ahmet İlhan Özek uzak 90'a plaseledi, kaleci son anda uzanıp topu kornere çeldi.

GOLLERE ENGEL OLAMADI

67'DE Nalepa sağdan ortaladı, Diarra kafayla arkaya çevirdi, Anthony Uzodimma bomboş durumda kafayı vurdu: 1-0. 78'da ani gelişen ev sahibi atağından Erol Can sağdan ceza sahasına gönderdi, Sergio vuruş açısını kaybedince sola çıkardı, Hayrullah Bilazer sol çaprazdan vurdu: 2-0. 88'de Hüseyin Altuğ'un sağdan ortasında Sinan'ın kafasında top az farkla auta çıktı. İzmir ekibi zorlu deplasmanda 2-0 yenilerek evine puansız döndü.



EROĞLU'NDAN ZORUNLU DEĞİŞİM

ALTINORDU Teknik Direktörü Eroğlu, Akhisarspor'u 3-2 yenen kadroda tek değişiklik yaptı, savunmada Yusuf Can Esendemir yerine Kahraman Demirtaş'ı oynattı. Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi'nden Furkan Metin, Yusuf Yalçın, Oğulcan ve Muzaffer'i 11'de görevlendirirken kadroda toplam 10 altyapı oyuncusuna yer verdi. Sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Emre Nefiz ile Yiğit Emre, COVID- 19 testinde pozitif bulgular saptanan Hüsamettin Yener'in yanı sıra Muhammed, Oğuzhan Akgün ve Alper Tursan da Giresun'a götürülmedi.