Altınordu şoka girdi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Altınordu'ya Tuzlaspor deplasmanı öncesi sakatlık yaşayan ön libero Furkan Çil'in ardından 4 oyuncusundan daha kötü haber geldi. İzmir ekibinde sol bek Ufuk Budak'ın sol arka adalesinde 2. derece yırtık, kas lifleri arasında ödem ve kanama, stoper Yiğithan Güveli'nin ise sol ön uyluk üst tendonunda 2. derece yırtık tespit edildi.
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İki futbolcunun en az dört hafta boyunca tedavi göreceği açıklandı. Yeni tip korona virüse yakalanan forvet Hüsamettin'in izolasyonunun da devam ettiği İzmir ekibinde Muhammed Mert ile Muzaffer'in test sonuçlarının da pozitif çıktığı bildirildi.
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