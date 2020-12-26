Altınordu zirve aşkına

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Altınordu, bugün deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Vefa Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Kritik 90 dakika beINMAX1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde 27 puanı bulunan iki takımdan Altınordu averajla 5'inci sırada, Tuzlaspor ise 4'üncü basamakta yer alıyor. Altınordu zorlu deplasmandan en az 1 puanla dönerek zirve yolunda yara almak istemiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Tuzla'yı yenerek Giresunspor yenilgisini telafi etmek istiyoruz" dedi.



TAKIMDA TAM 7 OYUNCU EKSİK

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk, stoper Yiğithan, antrenman eksiği olan sağ bek Emre Nefiz, koronavirüse yakalanan forvet Hüsamettin, orta saha oyuncuları Muzaffer ve Muhammed forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun eksikler karşısında sahaya nasıl bir kadro çıkaracağı merak konusu oldu.