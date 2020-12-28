Altınordu ağır yaralı

TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada önce Giresunspor'a 2-0, dün de Tuzlaspor'a 4-1 mağlup olan Altınordu, zirve yarışı veren rakiplerinin bileğini bükemedi. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturan kırmızı- lacivertliler, daha sonra çıktığı son 5 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez galip geldi. Bu periyotta 11 puan kaybeden İzmir temsilcisi zirveden inip Play-Off hattından dahi çıktı. Altınordu, son 5 maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Keçiörengücü ve Giresunspor'a (D) 2-0, Tuzlaspor'a (D) 4-1 mağlup olurken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi bu periyotta sadece alt sıralarda yer alan Akhisarspor'u 3-2'lik skorla yenebildi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tuzla maçına sekiz eksikle çıktık. Ancak tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar'ın oyuna atak tarafından girmesiyle moralimizi çok bozan bir gol yedik. İkinci yarının hemen başındaki üçüncü gol ve üzerine 10 kişi kalmamız tüm dengeleri değiştirdi. Böyle bir ligde skoru 3-1'den 10 kişiyle çevirmek gerçekten çok zor" dedi.