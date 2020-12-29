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Altınordu’da Yiğithan şanssızlığı

Altınordu’da Yiğithan şanssızlığı

29.12.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun sezon başında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı stoper Yiğithan Güveli, şanssızlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı. İzmir ekibine transferin son günlerinde imza atan Yiğithan Güveli, kırmızı-lacivertli kulüpte de forma hasreti çekti. Tamamen iyileşmemesi ve antrenman eksiği nedeniyle uzun süre fizyoterapist eşliğinde çalışan genç defans oyuncusu, iyileştiği sırada korona virüse yakalanarak bir süre daha takımdan ayrı kaldı. Yiğithan, son olarak geçen hafta antrenmanda sakatlık kabusu yaşadı. Futbolcunun sol ön uyluk üst tendonunda 2. derece yırtık tespit edildi.

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