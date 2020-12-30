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'yu yine koronavirüs vurdu

1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aydeniz Et maçını kazanarak ilk yarıyı 30 puanla tamamlamayı hedefleyen 'da koronavirüs vakalarına yenilerinin eklenmesi keyifleri kaçırdı.

Altınordu'yu yine koronavirüs vurdu

30.12.2020, 11:53

Daha önce de pozitif vakalarla boğuşan kırmızı-lacivertlilerde koronavirüs tedavisi gören Hüsamettin, Muzaffer, Muhammed ve Yiğit Emre'nin ardından son yapılan testlerde Burak İnce, Yusuf Can ve Ahmet Dereli'nin sonuçları da pozitif çıktı.

Böylece İzmir ekibinde toplam vaka sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Forvet Ahmet Dereli, son olarak deplasmanda 4-1 kaybedilen Tuzlaspor maçı öncesi test sonucu negatif çıkmasına rağmen ateşinin yükselmesi nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı stoper Kahraman'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk, stoper Yiğithan da Balıkesirspor'a karşı forma giyemeyecekler.

DHA

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