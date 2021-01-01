Fabrika durmadı

TÜRK futbolunda altyapısına yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Altınordu, 2020 yılında yıldızını parlattığı 4 genç oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satarak kasasını doldurdu. İzmir temsilcisi 2020'nin ilk oyuncu satışını Trabzonspor'a gerçekleştirdi. Kırmızı- lacivertliler kaleci Muhammet Taha Tepe, 2 milyon 383 bin TL bonservis bedeliyle Temmuz ayında Karadeniz ekibinin yolunu tuttu. Altınordu, 2018'de Denizlispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner'i iki sezon oynattıktan sonra, Ağustos ayının sonunda 150 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a gönderdi. İzmir ekibinin 2020'deki en önemli oyuncu satışı Ravil Tagir oldu. 17 yaşındaki stoper, Eylül ayı sonunda 2.5 milyon Euro'ya Süper Lig temsilcisi Başakşehir'in bünyesine katıldı.

İZMİR EKİBİ KASASINI DOLDURDU

BU anlaşmayla kırmızı-lacivertliler, Ravil'in bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alma hakkına da sahip oldu. Altınordu, yılın son transferini ekim ayında sağ bek Kerim Alıcı'yı 1 milyon 750 bin TL bedelle Göztepe'ye satarak yaptı.