Altınordu çıkış peşinde

TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Altınordu, bugün ilk yarının son haftasında evinde Balıkesirspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak. Maçı TRT Spor ve beIN MAX 1 naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı. Kulüpten alınan bilgiye göre, yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Kovid olan oyuncular dışında sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman forma giyemeyecek. İzmir ekibi bir çok eksikle Ege derbisine çıkacak. Ligde 27 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu, son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 15 puanlı 15'inci sıradaki Balıkesirspor'u yenerek ilk yarıyı 30 puanla tamamlamayı hedefliyor.