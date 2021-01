Altınordu tam 12’den vurdu

TFF Birinci Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yüzde 34 olarak belirlediği genç futbolcu oynatma hedefine ulaştıklarını söyledi. Barış Orhunbilge, "Her maç ilk 11'de en az 4 öz kaynak oyuncumuzun görev alması ve her maç gençlerimizin oynama süresinin yüzde 34 olması yönünde iki hedefe odaklanmıştık. Yeni sistem sayesinde bir yandan yarışmacı kimliğimizi korurken, diğer yandan yetiştiricilik anlamında önemli bir devrim yaptık. Bu rakamı geliştirerek ilerleyen sezonlarda yüzde 64'e ulaşacağız. Böylelikle Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) gibi değerli bir kurumda çok iyi eğitim alan gençlerimizin oynama süresi her maç 3'te 2'ler seviyesine yükselecek" dedi. Orhunbilge, ligin ilk yarısında A takım kadrosunda öz kaynak düzeninden gelen 9 oyuncunun yer aldığını da vurguladı.