Altınordu’da üç oyuncu gönderildi

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan Muhammed Mert, Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün'e kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. İzmir ekibinde 3 sezondur görev yapan orta saha oyuncusu Muhammed bu sezon 7 lig maçında görev yaptı. Gurbetçi futbolcu, sezon başında da takımdan ayrılmak istemiş ve kampa geç katılmıştı.

KADROYA ÜÇ TAKVİYE YAPACAK

Bu sezon başında Alanyaspor'dan Niğde Anadolu FK'ya transfer edilen, daha sonra ise Niğde'de 1 maça çıkıp Altınordu'ya geçiş yapan 27 yaşındaki gurbetçi sağ bek Alper, İzmir ekibinde ligde 9, kupada 2 müsabakada görev aldı. Beşiktaş'tan 2 yıllığına kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Oğuzhan ise ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 1 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu 2 kanat, 1 de orta saha oyuncusuyla takviye yapmayı planlıyor.