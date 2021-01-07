Altınordu’ya iyi haber

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 17 maçta 28 puan toplayarak 8. sırada bitiren Altınordu'da, 9 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı hazırlıkları öncesinde izolasyon ve tedavi süreçleri devam eden oyuncuları hakkında Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü Doktor Raşit Şimşek bilgi verdi. COVID-19 testlerinde pozitif bulgular saptanan üç oyuncunun izolasyon süreçlerinin devam ettiğini belirten Şimşek, tedavileri hala devam eden Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan'ın durumlarının da daha iyiye gittiğini belirtti.

KADRO TAMAMLANACAK

Sol diz iç yan bağında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem oluşan Furkan Çil'in 10 Ocak tarihinde takımla birlikte çalışmalara katılabileceğini belirten Şimşek, "Ufuk'un 25 Ocak, Yiğithan'ın ise 29 Ocak'ta takımla birlikte idmanlara başlama tarihleri olarak ön görüyoruz. İki oyuncu fizyoterapistlerimizle çalışmalarını sürdürüyor" dedi.