Altınordu’dan Eslem atağı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 28 puanla averajla 8. sırada tamamlayan Altınordu'da kurmaylar devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Merkez orta sahada Muhammed Mert ile yollarını ayırmaya hazırlanan kırmızı-lacivertliler o bölgeye İstanbulspor'dan Eslem Öztürk'ü monte etmek istiyor. Beşiktaş altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kulübüyle yollarını ayırdığı takdirde İzmir ekibinin teklif sunmayı planladığı öğrenildi. Eslem Öztürk genç yaşına rağmen TFF 1. Lig'de 75 maçta forma giydi, 5 gol attı ve 17 asist yaptı. Bu sezon yaşadığı sakatlık yüzünden 8 hafta kadroya giremeyen ve geçtiğimiz gün oynanan Balıkesirspor maç kadrosuna dahil edilmeyen Eslem'in kulübündeki durumu yakından takip ediliyor. Eslem sezonun ilk yarısında 8 maçta oynadı ve 3 asist yaptı. Kariyerinde görev yaptığı 113 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırırken 19 gol pası verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ