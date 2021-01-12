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Haberler Altınordu Altınordu’da bir yolcu daha

Altınordu’da bir yolcu daha

Kulüp bulması istenen Muhammed, ekibi Hatay’la görüşüyor.

Altınordu’da bir yolcu daha

12.1.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kendisine kulüp bulması için izin verilen Muhammed Mert'in Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'la flörtte olduğu öğrenildi. Gurbetçi orta saha oyuncusuna sezon başında da talip olan Hatayspor'un bu kez transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sözleşmesinde, "1.5 milyon TL karşılığında serbest kalır" maddesi olan ve Süper Lig'de kendisini göstermek isteyen Muhammed'in önümüzdeki günlerde Hatay'a gidip kontrat imzalaması bekleniyor. Öte yandan yönetim, sağ bek Alper Tursun'un ardından Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat Oğuzhan Akgün'le de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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