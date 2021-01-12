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Altınordu'da iki ayrılık daha

Son dakika... TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da ön libero Birhan Vatansever ve orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'la yollar ayrıldı. Altınordu, Oğuzhan, Alper, Muhammed ve Ertuğrul'dan sonra 6 oyuncuyla yollarını ayırmış oldu.