Altınordu Taylan’ın peşinde

ALTINORDU devre arasında kadrosuna takviye yapmak için rotasını yurt dışına çevirdi. Kırmızı-lacivertliler, Muhammed Mert'in de takımdan ayrılmasından sonra merkez orta sahaya gurbetçi Taylan Duman'ı gündemine aldı. Sezonun ilk yarısında Almanya'nın Regionalliga West Lig'inde Borussia Dortmund'un ikinci takımında görev yapan 23 yaşındaki oyuncu forma giydiği 14 maçta 9 gol atı asist yapma başarısını gösterdi.

BİRHAN VE HÜSEYİN AYRILDI

BU arada tatımda ön libero Birhan Vatansever ve orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'la yollar ayrıldı. İki futbolcunun sezonun ikinci yarısında kırmızı-lacivertlilerin Misli. Com 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'da görev alacağı öğrenildi. Birhan, İzmir ekibinde ligde 3, kupada 2 karşılaşmada görev aldı. Sezon başında Niğde'den transfer edilen Hüseyin ise Altınordu formasıyla 4 lig, 3 kupa maçına çıktı. Altınordu böylece Oğuzhan, Alper, Muhammed ve Ertuğrul'dan sonra 6 oyuncuyla yollarını ayırmış oldu.