Golcü Burak patlama yapacak

Altınordu'nun en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen 16 yaşındaki Burak İnce, sezonun ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligin ilk haftasındaki Menemenspor ve 3. haftadaki Boluspor deplasmanlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan genç yıldız adayı daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada skora katkı sağlayamadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 13 maçta toplam 448 dakika görev alan Burak'a sadece 5 kez ilk 11'de yer verdi. Orta sahada görev alan sol ayaklı genç krampon, kupada da 1 gol kaydetti. Burak İnce'den Altınordu teknik heyeti ve yönetiminin ikinci yarıda patlama yapmasını beklediği ifade edildi.