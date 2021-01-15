  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Golcü Burak patlama yapacak

Golcü Burak patlama yapacak

Golcü Burak patlama yapacak

15.1.2021

Altınordu'nun en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen 16 yaşındaki Burak İnce, sezonun ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligin ilk haftasındaki Menemenspor ve 3. haftadaki Boluspor deplasmanlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan genç yıldız adayı daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada skora katkı sağlayamadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 13 maçta toplam 448 dakika görev alan Burak'a sadece 5 kez ilk 11'de yer verdi. Orta sahada görev alan sol ayaklı genç krampon, kupada da 1 gol kaydetti. Burak İnce'den Altınordu teknik heyeti ve yönetiminin ikinci yarıda patlama yapmasını beklediği ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Golcü Burak patlama yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.