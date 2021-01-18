Altınordu’da Dereli fırtınası

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk hesapları yaparak kendi tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da forvet Ahmet Dereli'nin hırsı ve performansı kurmayları mutlu ediyor. Kırmızı-lacivertli ekibin geçtiğimiz gün U19 takımıyla yaptığı hazırlık maçında 28 yaşındaki santrafor 4 gol atarak ikinci yarı öncesi umut verdi. Hazırlık maçını izleyen Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın da Ahmet Dereli'nin attığı her şık golün ardından oyuncuyu alkışlarla motive ettiği öğrenildi. Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen Ahmet Dereli sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli formayla 12 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 gol pası verdi. Sezon başı kampına geç katılan Ahmet Dereli'nin ikinci yarı öncesi kendisini çok iyi hazırlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.



BASKAN ÖZKAN İDDİALI

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan 10 sene sonra kırmızı-lacivertli kulübün Türkiye'nin en büyük 5 kulübünden biri olacağını açıkladı. Başkan Özkan, "Çünkü çok çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz. Yabancı oynatmak işin kolayına kaçmaktır. Bizim işimiz gücümüz altyapı. Altınordu kulüp değil, bir sosyal girişimdir. Ben bir organizasyonun başkanıyım. Bu toprakların çocukları için yapıyorum bu işi. Günlük başarılar değil, ömür boyu başarı çok daha önemli" diye konuştu.