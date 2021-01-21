Altınordu'dan Alsancak Stadı'na ziyaret

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Sinan Osmanoğlu ve Ahmet İlhan Özek'in de hazır bulunduğu stat turunda, eski başkan İlyas Gönen, yıllar öncesindeki gibi yine tribünlere çıkarak hep birlikte, "Bir baba hindi" tezahüratını söyledi, stadın akustiğini deneyip çok beğendiğini vurguladı. Tribünleri, soyunma odalarını, koridorları, stadın her yerini gezen efsane oyuncular anılarını da paylaştı.

İLK MAÇ, İLK GALİBİYET, İLK GOL

26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu'nun tarihteki ilk maçını Alsancak Stadı'nda 4 Ocak 1924'te oynadığını gösteren belgeyi tanıtan Tarihçi Kenan Akseki, "O zaman adı Punta Stadı'ydı. Altınordu ile İzmir İdman Yurdu Karması, Şifa Kupası maçında Altay, Karşıyaka Gençlerbirliği Karması ile oynadı. Maçı 2-1 kazanan Altınordu, tarihteki ilk maçını oynayıp, ilk galibiyetini aldı ve ilk golünü burada kaydetti" dedi.

"STADIN DUVARINA MERDİVEN DAYADIM"

"Çocukluğumdan beri Alsancak Stadı'nın hayalini kurardım" diyen Hikmet Orhunbilge, "Çocuk yaşlarda, merdivenle duvarına çıkıp Göztepe-Galatasaray maçını izlemiştim. Her şey zaten o gün başladı. Alsancak Stadı'nda Metin Oktay gibi bir efsane ile maçlar oynadım, unutulmaz anılar biriktirdim. Şampiyonluklara tanık oldum. Alsancak Stadı'nda en son 2014 yılında 3-0 kazandığımız Pazarspor maçına gitmiştim, tam 7 yıl olmuş. Yeniden buraya döneceğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

17 YAŞINDA İLK ADIMIMI ATTIM

Alsancak Stadı'nın yeni halini çok beğendiğini ifade eden unutulmaz kaleci Mustafa Güngören ise "Stada adım attığım anda anılarım canlandı. Türkiye Kupası'nda 4-0 kaybettiğimiz PTT maçının rövanşını burada 4-0 kazanmıştık. 17 yaşında bir gençtim o zamanlar. Altınordu formasını 100'den fazla defa giydim ve en çok maçımı da burada oynadım. Alsancak Stadı, gurur duyacağımız bir spor alanı haline gelmiş. İnşallah burada çok çok güzel günler geçireceğiz" diye konuştu.

İZMİR FUTBOLUNUN MABEDİ

Altınordu Spor Kulübü Derneği adına açıklama yapan Halim Bezircilioğlu, "Alsancak Stadı'nda gençliğimiz geçti. Buraya İzmir futbolunun mabedi gözüyle bakıyorum. Stada girdiğim anda, izlediğim maçlar birer birer gözlerimin önüne geldi. 1924 yılından bu yana maçlarımızı oynadığımız yuvamıza dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Alsancak Stadı, bundan sonra da İzmir futboluna hizmet edecek ve unutulmaz açlara ev sahipliği yapacaktır" yorumu yaptı.

NİCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞANDI

Alsancak Stadı anılarıyla büyüdüğünü belirten Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, "Alsancak Stadı, nice şampiyonlukların yaşandığı yerö diyerek "Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı'nın açılmasıyla bana göre İzmir'de futbol evine dönecek" dedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Burada namağlup serileri ve gol rekorlarıyla kazandığımız iki şampiyonluk var. Alsancak Stadı'nda futbol gerçekten büyük keyif verici" diye konuştu.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADIM

Altınordu'nun 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında kazandığı iki şampiyonlukta pay sahibi olan Sinan Osmanoğlu, "Stadı çok beğendim. Her şey düşünülmüş. Mimarisi harika. İnşallah ilk Süper Lig maçımızı da burada onamak nasip olur" derken, Ahmet İlhan Özek şöyle konuştu: "Alsancak Stadı'nda bugüne kadar hiç maça çıkmadım ama anlatılanlardan hep etkilendim ve kulübümüz için önemini biliyorum. Bu tarihte statta futbol oynamak istiyorum."



YÜZDE 90 BİTTİ

Alsancak Stadı'nda yenileme çalışmalarının yüzde 90 oranında bittiği belirtildi. Stadın tamamlanması için 25 milyon TL'lik bir ikmal ihalesi kaldığı bildirildi. Yetkililer ihalenin ardından koltuklar, led reklamlar, çim saha, jeneratör ve Passolig turnikelerinin yapılacağını ve 5 aya kadar stadın tamamlanıp yeni sezona yetişeceğini söyledi. Mülkiyeti Gençlik Spor Bakanlığı'nın olan statta eski kiracısı Altay ve Altınordu hak iddia ederken, inşaat tamamlanınca iki ekibin halen Bornova Stadı'nda olduğu gibi tesisi dönüşümlü kullanması öngörülüyor.